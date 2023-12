TV Alego e Secretaria de Promoção de Mídias Sociais planejam estratégias para destacar atividades parlamentares em 2024

A TV Alego e a Secretaria de Promoção de Mídias Sociais (SPMS) realizaram uma reunião estratégica na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O encontro contou com a participação de 41 assessores de comunicação dos parlamentares, visando alinhar as ações a serem desenvolvidas ao longo do ano de 2024.

O principal enfoque da reunião foi a avaliação da atual estrutura da TV Alego e sua capacidade de receber os parlamentares, proporcionando à população goiana um entendimento mais abrangente das atividades e trabalhos realizados por eles. O objetivo é garantir um espaço funcional e moderno para a produção das atividades televisivas.

Na mesa de discussão estiveram presentes o secretário da TV Alego, o renomado jornalista Paulo Beringhs; o secretário de Promoção de Mídias Sociais, Lucas Alves; o chefe da Seção de Televisão, Daniel Santana; e a coordenadora de jornalismo da TV Alego, Emily Miranda.

Durante a reunião, o secretário Paulo Beringhs enfatizou o compromisso da equipe em disponibilizar todo o espaço da emissora para a divulgação do trabalho de cada parlamentar, sem qualquer distinção ou preferência.

Por sua vez, o secretário de Mídias Sociais, Lucas Alves, ressaltou a importância de comunicar as ações dos deputados e deputadas à população goiana. “É crucial mostrar o que eles têm feito em prol da comunidade goiana, e esta reunião certamente demonstrou isso”, afirmou.

Márcia de Castro, assessora de comunicação do deputado Delegado Eduardo Prado (PL), destacou a relevância da TV Alego como meio para informar os cidadãos sobre as ações dos deputados. “Essa reunião é fundamental para a assessoria, pois representa uma troca de experiências que nos capacita a produzir conteúdo mais rico sobre os deputados. A TV Alego oferece um suporte de excelência”, concluiu.