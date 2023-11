Usina Nuclear Angra 2 volta à rede elétrica nacional após conclusão de manutenção estratégica

A Usina Nuclear Angra 2 retomou suas operações no Sistema Interligado Nacional (SIN) nesta quinta-feira, às 9h25, após um período planejado de reabastecimento de combustível que teve início em 25 de setembro. A Eletronuclear, entidade estatal responsável pela gestão da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, anunciou que a unidade estará operando a 100% de sua capacidade ainda esta semana.

Durante a parada estratégica, mais de 5 mil atividades foram conduzidas, visando assegurar a segurança e a disponibilidade ótima para este novo ciclo operacional da usina. Com o envolvimento de cerca de 2 mil profissionais, essa fase contemplou uma série de ações cruciais.

Fabiano Portugal, superintendente de Angra 2, ressaltou algumas das atividades proeminentes realizadas durante o período de interrupção. Entre elas, destacam-se a modernização dos sistemas de proteção elétrica dos transformadores principais e do gerador principal, além da substituição do rotor do gerador principal, uma tarefa que demandou o manuseio de um componente com 200 toneladas. “Foram atividades complexas realizadas com sucesso”, enfatizou Portugal.

A retomada das operações da Usina Nuclear Angra 2 representa não apenas um marco na agenda energética do país, mas também reflete o compromisso contínuo com a segurança e a eficiência na produção de energia nuclear.