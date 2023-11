Ortopedia Goiânia – A recuperação após artroscopia de quadril

É normal ter dúvidas e preocupações sobre o processo de recuperação após uma artroscopia de quadril. Esta cirurgia minimamente invasiva é frequentemente realizada para diagnosticar e tratar problemas no local, como lesões do labrum ou lesões femoroacetabulares.

A boa notícia é que a recuperação tende a ser mais rápida e menos dolorosa do que procedimentos mais invasivos. No entanto, a paciência e a dedicação são fundamentais, já que é necessário seguir um plano de reabilitação que inclui fisioterapia para restaurar a força e a mobilidade do quadril.

Durante as primeiras semanas, também é importante evitar atividades de alto impacto e seguir as orientações médicas quanto ao peso suportado. A recuperação completa pode levar vários meses, mas o objetivo é permitir que o paciente retorne às atividades normais com o mínimo de dor e restrições possíveis.

Lembre-se, o ortopedista especialista em quadril deve acompanhar todo o processo, ajudando a monitorar o progresso e ajustando o tratamento caso seja necessário.

Agende sua consulta com um de nossos especialistas em cirurgia do quadril na Clínica Ortotrauma Samaritano.

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 99533-7564

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios