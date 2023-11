Tecnologia de IA da SES-GO otimiza cuidados para bebês prematuros

As complexidades associadas à prematuridade motivaram o Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), a pioneiramente desenvolver uma solução de Inteligência Artificial (IA) para apoiar bebês que nascem antes do tempo esperado. A Inteligência Artificial contra a Mortalidade Infantil, conhecida como Caren, emprega avançadas tecnologias de ciência de dados para avaliar a atenção exigida no cuidado de cada recém-nascido internado, permitindo uma gestão otimizada dos recursos humanos com base na urgência do atendimento.

O secretário de Estado da Saúde, Sérgio Vencio, detalha que o propósito central é facilitar o diagnóstico e a intervenção nos cuidados neonatais, contribuindo de maneira significativa para a redução da mortalidade, uma preocupação em destaque neste 17 de novembro, Dia Mundial da Prematuridade. “Esta é uma iniciativa que obteve reconhecimento nacional ao receber o prêmio de Melhor Solução de Governo Digital Baseado em Inteligência Artificial no renomado Prêmio Abep de Excelência em Governo Digital, realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Comunicação e Informação (Abep-TIC) em agosto”, afirma Vencio.

Atualmente integrado ao sistema de prontuário eletrônico do paciente, o Caren beneficia todos os hospitais estaduais com unidades maternas. Em sua fase inicial, a ferramenta oferece diretrizes sobre o nível de cuidado necessário no momento do parto e os protocolos a serem seguidos. Em fases posteriores, as mães recebem um guia detalhado sobre os principais cuidados a serem mantidos em casa com o recém-nascido.

Essa IA inovadora foi desenvolvida pela Gerência de Inovação da Superintendência de Tecnologia e Inovação da SES-GO, com o objetivo primordial de reduzir a taxa de mortalidade infantil. Implementada inicialmente como um projeto piloto no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado em Uruaçu, a Caren representa um avanço crucial nos cuidados com bebês prematuros.

Na região das Américas, aproximadamente 1,2 milhão de nascimentos são prematuros. É vital oferecer cuidados especializados e específicos a esses bebês para que possam não só sobreviver, mas também crescer e se desenvolver de maneira saudável.