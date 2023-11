Governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado lançaram oficialmente o Natal do Bem no Centro Cultural Oscar Niemeyer

O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado, coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), lançaram oficialmente o Natal do Bem em uma cerimônia emocionante realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, marcando o início de um evento grandioso que se estenderá por 52 dias, até 6 de janeiro. Com mais de 400 atrações culturais programadas, o Natal do Bem é reconhecido como a segunda maior celebração natalina do Brasil e a maior do Centro-Oeste, prometendo acolher gratuitamente um número estimado de 1 milhão de visitantes.

Caiado enfatizou o significado especial do evento, não apenas como uma celebração, mas como uma oportunidade para todas as crianças, independentemente de sua condição social, desfrutarem de um ambiente encantador e imbuído do verdadeiro espírito natalino. A primeira-dama, Gracinha Caiado, destacou o compromisso contínuo do governo em oferecer o melhor para as famílias carentes e vulneráveis de Goiás, assegurando que cada detalhe e atração tenham sido cuidadosamente planejados para criar uma experiência memorável.

O evento inaugural foi marcado por uma série de espetáculos encantadores, desde a Cantata de Natal das crianças do Coro Infantil do Instituto Gustav Ritter até o espetáculo de projeções Mosaico de Natal e a emocionante Parada Natalina. A presença do Papai Noel e a entrega de brinquedos ressaltaram o caráter mágico do Natal do Bem.

Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, ressaltou o sucesso do evento nos anos anteriores, demonstrando seu potencial turístico e a garantia de segurança para todas as famílias presentes. Com um espaço expandido para 30,2 mil metros quadrados e atrações diversas como a Vila Gastronômica, Vila Gelada e Vila de Brinquedos, o evento se destaca pela sua estrutura inclusiva, oferecendo opções acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e disponibilizando linhas de ônibus exclusivas para facilitar o acesso dos visitantes.

Com uma expectativa tão elevada e uma gama tão diversificada de atividades, o Natal do Bem se consolida como um ponto de encontro para famílias, turistas e comunidade, promovendo a união e celebrando a generosidade e a magia da época natal.