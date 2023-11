Urologia Goiânia – Novembro Azul: conheça os fatores de risco do câncer de próstata

O câncer de próstata é considerado o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil. Ter conhecimento sobre a doença e os principais fatores de risco é essencial para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Conheça os principais fatores de risco da doença:

Idade

É o principal fator de risco do câncer de próstata, sendo que após os 50 anos as chances de desenvolver a doença aumentam. A doença é rara em homens com menos de 40 anos.

Hereditariedade

Homens com parente de primeiro grau com câncer de próstata tem duas vezes mais risco de terem a doença. Se esse parente teve a doença antes dos 60 anos de idade, o risco aumenta.

Raça

Homens negros apresentam maior risco de desenvolver câncer de próstata, além da doença ter maiores chances de ser mais agressiva ou avançada.

Obesidade e sedentarismo

Homens acima do peso e sedentários apresentam um risco maior de desenvolver câncer de próstata mais agressivo.

Lembrando que todos os homens a partir dos 50 anos, mesmo sem sintomas devem fazer os exames preventivos anualmente. Homens com algum fator de risco devem fazer os exames aos 45 anos.

Cuide da sua saúde e agende sua consulta com um dos nossos urologistas!

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785