Urologista Goiânia – Quais os sintomas e tratamento da infecção urinária?

Infecção Urinária é o nome dado as infecções causadas por microrganismos que acometem o sistema urinário. Sua incidência é mais comum em mulheres do que em homens e, devido as características anatômicas que as tornam mais vulneráveis.

Dependendo da região do trato urinário acometido, a infecção recebe nomes diferentes: uretrite (infecção na uretra), cistite (bexiga) ou pielonefrite (rins). Embora a infecção urinária pode ser causada por vários micro-organismos, geralmente o principal causador é a bactéria Escherichia coli, presente naturalmente no intestino.

Os sintomas da Infecção Urinária variam de pessoa para pessoa. Normalmente, o indivíduo pode experienciar:

Dor ao urinar;

Febre leve e constante;

Sangue na urina;

Corrimento;

Urina com mau cheiro e coloração escura;

Necessidade urgente de urinar com frequência;

Incontinência urinária;

Vômitos e náuseas;

Dor na lombar.

Ao sentir esses sintomas, é fundamental procurar um urologista para receber o diagnóstico adequado e a recomendação de tratamento. Em geral, os cuidados para tratar a Infecção Urinária incluem a prescrição de antibióticos para combater as bactérias que estão causando o problema e, também, medicações para o alívio da dor e desconforto que o indivíduo sente em decorrência da infecção.

Além disso, caso a pessoa tenha Infecções Urinárias recorrentes, o urologista também pode recomendar o uso de doses diárias de antibióticos a fim de evitar futuras infecções. Esse tratamento profilático só é usado em casos específicos, visto que o uso contínuo de antibióticos não é recomendado.

A Infecção Urinária é um problema comum, contudo, isso não significa que ela não deve ser vista com seriedade, pois, se não for tratada corretamente, pode causar infecção nos rins, ou até mesmo, evoluir para casos de septicemia, a infecção generalizada.

Por isso, fique atento aos sintomas e caso esteja apresentando algum deles consulte um médico urologista!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimentos:

Centro Clínico Lusitano Goiânia

Av. Portugal com a Av. T-8, N° 808, Setor Marista, Goiânia, Go.

WhatsApp: (62) 99999-8707

Acesse o site: https://drbreinerferro.com.br

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3283-3201 / 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419

Dr Breiner Ferro, Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Uro Oncologia Goiânia, Endourologia Goiânia, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Médico Goiânia, Urologia Goiás, Urologista Goiás, Exame de próstata Goiânia, Tratamento de câncer de prostata Goiânia, Tratamento câncer de rim Goiânia, Tratamento câncer de bexiga Goiânia, Câncer de bexiga Goiânia, Tratamento câncer de testículo Goiânia, Câncer de testículo Goiânia, Câncer de pênis Goiânia, Hiperplasia prostatica Goiânia, Uropediatra Goiânia, Cirurgia de fimose Goiânia, Criptorquidia Goiânia, Vasectomia Goiânia, Cirurgia de rim Goiânia, Hiperplasia de próstata Goiânia, Postectomia Goiânia, Cirurgia Varicocele Goiânia, Andropausa Goiânia, Infecção urinária Goiânia, Doença de Peyronie Goiânia, Disfunção erétil Goiânia, Estenose de uretra Goiânia, Hidrocele Goiânia, Ejaculação precoce Goiânia, Orquite Goiânia, Epididimite Goiânia, Refluxo vesicoureteral Goiânia, Hidronefrose Goiânia, Hipospádia Goiânia, Tratamento de cálculos renais Goiânia, Prostatectomia Goiânia, Nefrectomia Goiânia, Estenose de JUP Goiânia, Bexiga hiperativa Goiânia, Bexiga neurogênica Goiânia, Prostatite Goiânia, Prótese peniana Goiânia, RTU de próstata Goiânia, RTU de bexiga Goiânia, Ureterorrenolitotripsia Goiânia, Vaporização de próstata Goiânia