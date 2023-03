Câncer de Próstata Goiânia – Mitos e verdades sobre câncer de próstata

Muitas vezes, os homens deixam de lado os cuidados com a saúde e só buscam ajuda médica quando sentem dor. Assim, o desconhecimento acerca da própria saúde dá espaço para que falsas informações se espalhem rapidamente. Confira alguns mitos e verdades sobre o câncer de próstata:

1- Não preciso ir ao urologista, já que não tenho sintomas.

MITO! O acompanhamento com o urologista para a prevenção do câncer de próstata deve iniciar aos 50 anos, mesmo sem ter nenhum sintoma. Isso porque o câncer de próstata é assintomático nos estágios iniciais, somente sendo diagnosticado através de uma série de exames. Homens com maior risco de ter a doença (negros e histórico familiar) devem iniciar a prevenção aos 45 anos.

2- Câncer de próstata tem cura.

VERDADE! O câncer de próstata se diagnosticado na fase inicial tem 90% de chances de cura.

2-Somente o PSA detecta o câncer de próstata

MITO! O exame de PSA e exame de toque são complementares e eficazes no diagnóstico do câncer de próstata.

4- O exame de toque retal dói.

MITO! O exame dura apenas cerca de 5 segundos e o homem apenas sente um leve desconforto durante o exame de toque retal.

5- Todo homem que tem câncer de próstata ficará impotente.

MITO! Somente cerca de 10% dos pacientes podem ficar impotentes após o câncer de próstata. As cirurgias minimamente invasivas, como a cirurgia robótica garantem maior precisão no procedimento resultando em índices de complicações cada vez menores.

Agende seu acompanhamento com o urologista!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

Dr Marco Túlio Cruvinel, Dr Marco Túlio Urologista, Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Consulta com Urologista Goiânia Cirurgia robotica Goiânia, Câncer de próstata Goiânia, Tratamento do câncer de próstata Goiânia, Exame de toque retal Goiânia, Exame de psa Goiânia, exame de próstata Goiânia, Prevenção câncer de próstata Goiânia, Especialista em Cirurgia Robotica Goiânia