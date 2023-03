Urologista Goiânia – Conheça as vantagens da Prostatectomia Videolaparoscópica

A Prostatectomia Videolaparoscópica é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo para retirada da próstata e vesícula seminal em pacientes com câncer de próstata. Através de pequenas incisões (de 0,5 a 1 centímetro) é inserida uma ótica conectada a uma câmera que processa imagens da região, desta forma o cirurgião consegue observar os órgãos internos e suas estruturas com mais detalhes e pode movimentar as pinças no interior da cavidade abdominal.

Em comparação com a cirurgia aberta, que é feita através da abertura da cavidade abdominal, existem diversos benefícios de optar pela Prostatectomia Videolaparoscópica. Entre eles, destacam-se:

Alta hospitalar precoce;

Remoção mais rápida do cateter;

Menos perda de sangue;

Menores chances de incidência de infecção e hérnia incisional;

Retomada de atividades rotineiras mais rapidamente (entre uma e duas semanas após a cirurgia);

Cicatriz mais discreta.

Por fim, é importante lembrar que, apesar da popularização do procedimento nos últimos anos, nem todos os profissionais são aptos a realizá-lo, pois é necessário um treinamento específico para dominar a técnica, por isso, é preciso contar com um cirurgião habilitado e de confiança.

Converse com um urologista para conhecer todas as possibilidades!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

