Urologista Goiânia – Quais as vantagens da cirurgia de próstata com laser?

A cirurgia com laser é uma das opções para o tratamento de casos avançados de Hiperplasia Prostática Benigna / HPB. Pode ser indicada quando o tratamento medicamentoso não apresentar resultados eficazes, caso o paciente apresente critérios de risco para piora ou progressão de sintomas ou se já se encontra em fase avançada da enfermidade (uso de sonda na bexiga, presença de cálculos / pedras na bexiga, infecção urinaria de repetição, etc).

Dentre as várias opções de tratamento de próstata com laser podemos citar:

-Vaporização Prostática Fotodinâmica (Greenlight Laser)

Esta técnica é indicada para próstatas de tamanho médio e utiliza o laser para destruir / vaporizar toda a parte interna da próstata (adenoma).

-Enucleação da Próstata com Laser Holmium (HOLEP)

Indicada em próstatas de qualquer tamanho. É o método de escolha para pacientes com múltiplas comorbidades, que usam anticoagulantes e antiagregantes plaquetários e com cálculo na bexiga.

O procedimento feito pela via uretral (sem cortes) utiliza o laser Holmium para a enucleação completa do adenoma prostático que é retirado em vários fragmentos através do aparelho chamado morcelador.

Benefícios do laser no tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna:

-Menor risco de sangramento;

-Regresso rápido às atividades diárias;

-Alta hospitalar mais rápida e menor tempo de sonda;

Caso tenha dúvidas, entre em contato.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

