Urologista Goiânia – Conheça os principais tipos de tratamento para cálculo renal

Independentemente da sua localização ou tamanho, o tratamento do cálculo renal pode ser realizado por procedimentos endoscópicos, percutâneos ou ondas de choques.

A Litotripsia extracorpórea por ondas de choque é um procedimento ambulatorial não invasivo, indicado no tratamento de cálculos renais com menos de 1 cm. Através de raio-x, o urologista localiza o cálculo, direcionando ondas de choque sobre o corpo do paciente. O cálculo é reduzido em pequenos fragmentos que serão eliminados naturalmente através da urina. O procedimento e geralmente realizado sob sedação e o paciente pode retornar para casa logo em seguida.

O tratamento por ondas de choque é efetivo para todos os tipos de cálculos e para os menores que 2 cm a taxa de sucesso fica entre 70 a 90%.

Agende sua consulta com o urologista.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite nosso site: https://drleandroferro.com.br

Dr Leandro Ferro, Urologista Leandro Ferro, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Urologista Goiás, Urologista Orion Business, Cirurgia Robótica Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Cirurgia Robótica, Reembolso médico Goiânia, Exame do Homem em Goiânia, Exame de Próstata em Goiânia, Prevenção Câncer de Próstata Goiânia, Tratamento pedra nos rins Goiânia, Tratamento cálculos renais Goiânia, Vasectomia Goiânia