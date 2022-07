Cirurgia Robótica Goiânia – Indicações da cirurgia robótica na urologia

A cirurgia robótica é a evolução no tratamento de diversas patologias da Urologia por proporcionar inúmeros benefícios. O robô permite maior amplitude de movimentos, visão tridimensional das estruturas, movimentos mais delicados e precisos, incisões menores, menos dor pós-operatória, menor risco de sangramento, menor risco de trauma cirúrgico, menor tempo de recuperação e retorno mais precoce às atividades diárias.

As principais indicações são para cirurgias de câncer de próstata (prostatectomia radical), cirurgias de câncer de rim (nefrectomia parcial ou nefrectomia radical) e de bexiga (cistectomia), hiperplasia prostática benigna e também nas cirurgias reconstrutivas, como pieloplastia para desobstrução do rim.

A cirurgia robótica proporciona maior segurança comprovadamente à cirurgia aberta. Além de ser mais eficaz no tratamento do câncer e com menor incidência de complicações em comparação à cirurgia laparoscópica convencional.

Conhecia as indicações e benefícios da cirurgia robótica?

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

