Urologia Goiânia – Quais os sintomas, causas e tratamento e da andropausa?

Apesar de ser conhecida popularmente como “andropausa”, o termo mais utilizado é DAEM: Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino. A DAEM é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da diminuição da concentração de androgênios no homem. Com a chegada dos 40 anos, cerca de 20% dos homens terão a queda de testosterona.

Os sintomas mais frequentes da DAEM são:

– Diminuição da força e da massa muscular;

– Fadiga;

– Aumento da gordura (visceral);

– Comprometimento da memória e funções cognitivas;

– Depressão e irritabilidade;

– Redução de ereções noturnas/matinais;

– Diminuição do desejo sexual (libido);

– Disfunção erétil;

– Distúrbios de sono.

A deficiência da testosterona pode ser proveniente de alterações em vários níveis do eixo hipotálamo-hipofisário-testicular. A DT primária é causada por anormalidade nos testículos, a secundária por distúrbio na hipófise ou hipotálamo e mista é a associação entre os dois tipos.

Fatores de risco

O envelhecimento colabora para a queda de testosterona, já que a incidência da doença aumenta com a idade.

Diagnóstico

O diagnóstico é clínico com a confirmação de alguns dos sintomas e laboratorial com a dosagem sérica de testosterona baixa.

Tratamento

O tratamento é realizado a base de medicação. As mais utilizadas são as injetáveis de curta e longa ação (Undecilato de Testosterona ou associação de ésteres de testosterona) e as transdérmicas, em forma de solução axilar e gel cutâneo.

