Tratamento de Feridas Goiânia – O que é Síndrome de Stevens-Johnson?

Hoje, no Dia Mundial da Doença Rara, vamos falar sobre essa doença rara a Síndrome de Stevens-Johnson. Ela ocorre geralmente após uma infecção ou reação a algum medicamento.

A doença se manifesta primeiramente com sintomas como febre, dores de cabeça, tosse, ceratoconjuntivite (inflamação da conjuntiva e da córnea nos olhos) e dores no corpo. Em seguida, a pele começa a apresentar erupções cutâneas planas e vermelhas no rosto, no pescoço e no tronco, que frequentemente se estende ao restante do corpo num padrão irregular. Essas erupções formam bolhas no seu interior que se descascam e provocam muita dor, febre e até calafrios.

As ulcerações também afetam as membranas mucosas que revestem a boca, a garganta, o ânus, os órgãos genitais e os olhos provocando tosse, pneumonia, dificuldade respiratória e diarreia.

A doença tem cura e deve ser tratada assim que diagnosticada.

