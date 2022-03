Feridas Goiânia – Quais aspectos devemos avaliar no exsudato?

O exsudato é uma reação inflamatória normal do processo de cicatrização da pele. Ele é constituído de água, eletrólitos, proteínas, mediadores inflamatórios, proteinases, fatores de crescimento, metabólitos, diversos tipos de células (neutrófilos, macrófagos e plaquetas) e micro-organismos.

O exsudato tem a função de regular a umidade da região, favorecendo a migração celular e acelerando a cicatrização, porém o excesso pode causar a maceração das bordas da lesão, retardando o processo de cicatrização. À medida que ocorre o processo cicatricial fisiológico, o exsudato diminui gradativamente até a completa cicatrização.

Por isso para ocorrer uma cicatrização normal deve ser observado além do volume do exsudato, sua coloração, consistência e odor.

