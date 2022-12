Urologia Goiânia – Quais hábitos podem manter a saúde dos seus rins?

Os rins têm papel fundamental no funcionamento do organismo como: filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas, produzir hormônios e manter o equilíbrio entre água e sais do corpo.

Por isso fique atento aos hábitos para manter a saúde dos seus rins:

Beba água

Essa dica é a mais básica, porém a mais importante. A água tem papel fundamental no funcionamento dos rins filtrando o sangue e eliminando as impurezas. O ideal é ingerir no mínimo 2 litros de água por dia.

Alimente-se de forma equilibrada

A alimentação equilibrada traz benefícios não para todo o corpo inclusive para os rins. O consumo excessivo de sal e gorduras pode ocasionar problemas nos rins, levando ao comprometimento do órgão. Por isso, prefira alimentos saudáveis como verduras, legumes frutas, grãos integrais e carnes magras.

Evite o consumo excessivo de bebidas alcóolicas

A ingestão excessiva de bebidas alcoólicas leva a hipertensão que pode acarretar problemas aos rins.

Evite o tabagismo

O consumo de cigarro contribui para a obstrução parcial ou total das artérias renais, reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins, ocasionando dano glomerular e insuficiência renal, além de ser um dos fatores de risco do câncer renal.

Lembrando que as doenças renais geralmente não causam sintomas até provocarem lesões avançadas.

Cuide da saúde dos seus rins.

