Oftalmologista Goiânia – O que é o Pterígio?

O pterígio é uma lesão ocular caracterizada pelo crescimento de uma membrana avermelhada na conjuntiva no canto dos olhos. Nos estágios iniciais causa apenas desconforto, mas com o avanço, o pterígio pode acarretar vermelhidão nos olhos, inflamação, ardência, coceira, sensação de areia nos olhos, fotofobia, além de desconforto com a estética. Nos casos mais avançados pode aumentar o astigmatismo e causar fotofobia.

O pterígio é muito comum em adultos jovens entre 20 e 40 anos e a principal causa é a exposição constante aos raios UVA e UVB, mas também pode ser influenciado por fatores genéticos e familiares.

Quando o pterígio não tem sintomas, não é necessário fazer nenhum tipo de tratamento. Se houver sintomas ou inflamação, ele pode ser tratado com compressas frias e colírios. Já em casos mais avançados que compromete a visão e causa desconforto, o mais indicado é a cirurgia.

