Sabia que a obesidade e sedentarismo aumentam o risco de desenvolver câncer de próstata?

De acordo com estudos publicados na literatura científica, a obesidade e o sedentarismo estão diretamente ligados a alterações do metabolismo que poderiam favorecer o desenvolvimento de câncer de próstata, inclusive estimulando alguns tipos de tumores com um comportamento mais agressivo.

A obesidade está relacionada com o câncer da próstata de diferentes formas: pode ser um fator de risco, pode interferir na dosagem do PSA por acarretar uma diluição desta substância no sangue, pode dificultar o exame do toque retal e a realização da biópsia da próstata e, finalmente, pode interferir no comportamento do tumor, e assim interferir no prognóstico.

Portanto, além de fazer os exames preventivos do câncer de próstata, é importante adotar hábitos de vida saudáveis. Faça uma alimentação balanceada, faça exercícios regularmente, controle seu peso e diminua o estresse.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br

