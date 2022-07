Urologia Goiânia – Conheça os 3 mitos sobre a saúde do homem

Muitos estigmas sobre doenças masculinas prejudicam a saúde total dos homens. Por isso vamos falar de 3 principais mitos que afetam a saúde masculina:

Somente idosos têm câncer de próstata

Apesar do envelhecimento ser um dos fatores de risco da doença, cerca de 1/3 dos casos de câncer de próstata diagnosticados acometem homens mais jovens com idade abaixo dos 64 anos.

Vasectomia pode causar impotência

A vasectomia ou cirurgia esterilizadora masculina tem como objetivo apenas o bloqueio dos canais deferentes impedindo a passagem dos espermatozoides. Este procedimento não interfere na produção hormonal ou na vascularização (irrigação sanguínea) do pênis, portanto, não será capaz de provocar alteração da libido, qualidade e rigidez da ereção ou do desempenho sexual.

Se não sinto dor não preciso fazer exame de próstata

O câncer de próstata cresce lentamente e não costuma apresentar sintomas na fase inicial. O exame preventivo ou de rastreamento é a melhor forma de fazer o diagnóstico do câncer de próstata em sua fase inicial. Por isso é recomendado a realização de exames de prevenção do câncer de próstata periodicamente em homens a partir dos 50 anos preferencialmente com o exame de toque retal e dosagem do PSA. Homens com maior risco de apresentar a doença (história familiar da doença ou da raça negra) devem iniciar os exames a partir dos 45 anos.

Homens cuidem da sua saúde! Não deixem de fazer o acompanhamento com o urologista.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

