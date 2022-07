Urologista Goiânia – Convênios que atendo e como fazer o reembolso de consulta

Conheça os convênios que atendo:

-Particular

-Unimed

-Ipasgo

Alguns convênios permitem fazer o reembolso do valor da consulta, são eles: Bradesco Saúde, Omint Saúde, Care Plus, Mediservice, Fundação Itaú Social, Porto Seguro Saúde e outras operadoras de saúde.

Os pedidos de reembolso da consulta são feitos através do site ou app do convênio, tudo simples e rápido.

Para a solicitação de reembolso são necessários alguns documentos para comprovar os atendimentos fora da rede credenciada. Confira os documentos necessários para o reembolso: nota fiscal ou recibo com nome, CPF ou CNPJ, endereço, telefone, especialidade, assinatura e número do conselho de classe do profissional que realizou o atendimento, nome do paciente, data do atendimento e valor cobrado.

Tudo muito fácil e prático.

Agende sua consulta!

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

Whatsapp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite nosso site: https://drleandroferro.com.br

Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Goiânia, Goiás, Manchetes, Imprensa, Notícias, Cirurgia Robótica Goiânia, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Endourologia Goiânia, Uro-oncologia Goiânia, Saúde, Médico Goiânia, Exame de Próstata Goiânia, Prostatectomia radical robótica Goiânia, Nefrectomia robótica Goiânia,Tratamento de câncer de prostata Goiania , Vasectomia Goiânia, Cirurgia laser de próstata Goiânia, Câncer de Próstata em Goiânia, Próstata Goiânia, Clínica de Urologia Goiânia, Tratamento de Câncer de Bexiga Goiânia