Cirurgia Robótica Goiânia – Quais os principais fatores de risco para o câncer de próstata?

Alguns fatores estão relacionados ao aparecimento do câncer de próstata. Os mais importantes são:

Idade

O envelhecimento aumenta os riscos de um homem desenvolver o câncer de próstata. A cada dez casos da doença seis são diagnosticados em homens com mais de 65 anos.

História familiar

Homens que possuem parentes em 1º grau com câncer de próstata apresentam maior risco de desenvolver esta doença no decorrer da vida. O número de familiares acometidos também está associado ao aumento deste risco podendo ser de até 10 vezes mais a depender do número de familiares com câncer de próstata.

Étnico

A literatura médica sugere que afro-americanos apresentam maior risco de desenvolvimento de câncer de próstata quando comparados a outros grupos étnicos.

Embora os principais fatores de risco para o câncer de próstata sejam características que não podem ser modificadas, a adoção de hábitos de vida saudáveis pode contribuir para reduzir as chances da doença, incluindo a alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos e evitar o fumo e consumo abusivo de álcool.

Faça o acompanhamento com o urologista a partir dos 50 anos. Cuide da sua saúde!

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

