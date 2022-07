Cirurgia Robótica Goiânia – Você sabe o que é cirurgia robótica?

Cirurgia Robótica é a plataforma cirúrgica mais moderna e inovadora da atualidade realizadas por meio de robô Da Vinci. A técnica minimamente invasiva consiste na introdução de uma câmera de alta definição e pinças cirúrgicas acoplados aos braços robóticos através de pequenos orifícios. O cirurgião, sentado em um console com imagem 3D, dentro do centro cirúrgico, transmite os movimentos aos braços robóticos através de uma espécie de controle joystick.

O uso do robô proporciona ampliação; magnificação da imagem do campo cirúrgico com visão tridimensional (3D); maior amplitude de movimentos das pinças; movimentos finos, precisos e sem tremores, permitindo dissecção delicada de estruturas fundamentais que auxilia na redução de complicações e melhora de resultados.

A Urologia é uma das principais especialidades que vem utilizando plataformas de Cirurgia Robótica. A técnica traz excelentes resultados para o tratamento do câncer de próstata, de doenças nos rins, bexiga e todo o trato urinário de forma minimamente invasiva.

Você tem alguma dúvida em relação à cirurgia robótica? Envie sua pergunta.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

Whatsapp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

