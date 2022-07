Vasectomia Goiânia – Quem pode fazer vasectomia?

A vasectomia ou cirurgia esterilizadora masculina é um método contraceptivo rápido, seguro, pouco invasivo e eficaz indicado para homens que não querem ter mais filhos. A cirurgia pode ser realizada por homens acima de 25 anos de idade e/ou que tenham 2 ou mais filhos vivos.

É recomendado também que entre a manifestação do desejo e a realização do procedimento seja aguardo prazo 60 dias. O homem ou o casal deve ser bem orientado quanto as outras possibilidades de anticoncepção, as possíveis complicações e cuidados em pós operatório (o que inclui a realização de exame de espermograma de controle para confirmação da eficácia da cirurgia). Em caso de arrependimento da decisão ou mudança no planejamento familiar pode ser tentada a cirurgia de reversão.

A vasectomia não provoca qualquer interferência no desempenho sexual ou na produção hormonal.

Quer saber mais sobre a vasectomia? Entre em contato.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

Whatsapp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite nosso site: https://drleandroferro.com.br

Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Cirurgia Robótica Goiânia, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Endourologia Goiânia, Uro-oncologia Goiânia, Médico Goiânia, Exame de Próstata Goiânia, Prostatectomia radical robótica Goiânia, Nefrectomia robótica Goiânia,Tratamento de câncer de prostata Goiania , Vasectomia Goiânia, Cirurgia laser de próstata Goiânia, Câncer de Próstata em Goiânia, Próstata Goiânia, Clínica de Urologia Goiânia