Urologia Aparecida – Varicocele causa infertilidade?

A Varicocele, também conhecida como “varizes do testículo”, é a dilatação anormal das veias testiculares. Essa condição dificulta o retorno venoso e pode causar impactos no funcionamento do testículo, afetando a fertilidade masculina na vida adulta.

Causada pela ausência ou mau funcionamento das válvulas nas veias espermáticas, a Varicocele pode ser classificada em 3 graus, a depender da dilatação dos vasos, sendo 1(leve), 2(moderado) e 3(grande). Nos dois últimos graus (moderado e grande), pode ocorrer infertilidade.

Isso acontece porque a Varicocele causa o aquecimento contínuo do testículo, aumentando a produção de radicais livres que prejudicam as células produtoras de espermatozoides. Com o passar do tempo e a diminuição dessas células, o testículo começa a reduzir de tamanho e a produção de espermatozoides cai drasticamente, diminuindo as chances de ocorrer fecundação durante as relações sexuais.

Assim, nem todos os homens com Varicocele desenvolverão infertilidade, mas o problema pode sim comprometer a fertilidade masculina.

Apesar disso, na grande maioria dos casos a Varicocele é assintomática e a dilatação anormal das veias só é detectada em exames de rotina ou quando o paciente está investigando possíveis problemas de fertilidade. Quando a doença apresenta sintomas, eles são:

Veias dilatadas e palpáveis na bolsa escrotal;

Sensação de peso no escroto;

Aumento do volume escrotal;

Dor nos testículos.

Como a Varicocele geralmente é congênita e se desenvolve, tipicamente, na adolescência, é reforçada a importância de visitar um urologista com periodicidade em todas as fases da vida, pois quanto mais rápido for feito o diagnóstico e tratamento, maiores são as chances de preservar a fertilidade.

