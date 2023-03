Rinoplastia é um dos procedimentos que melhoram a harmonia facial

Você sonha com um nariz delicado e arrebitado? A Rinoplastia é a cirurgia que pode te ajudar! O nariz compõe o eixo central do rosto e, por isso, é parte fundamental da harmonia facial e deve estar adequado às demais proporções para uma aparência mais atraente.

Nesse sentido, muitas pessoas têm buscado a Rinoplastia, uma cirurgia de remodelagem nasal que visa corrigir a aparência do nariz, alterando o seu formato, largura e ângulo. Esse procedimento está entre os 5 mais populares no Brasil e é cada vez mais procurado por aqueles que querem sair bem nas fotos, independente do ângulo.

Considerando que cada rosto é único, a Rinoplastia é uma cirurgia complexa, não no que diz respeito ao procedimento em si, mas sim na modelagem do nariz para que esse fique proporcional às feições do paciente. Isso acontece porque não há um padrão que sirva para todos, portanto, é fundamental que as expectativas do paciente estejam muito bem alinhadas com a realidade do que é possível ser feito através do procedimento.

Ao contar com um bom cirurgião, ele poderá te explicar o que será possível alcançar através da Rinoplastia, respeitando o seu rosto. Por isso, é fundamental escolher um profissional experiente e sincero, que não prometa mais do que é possível realizar de fato. Não pode querer o nariz de uma outra pessoa e sim, melhorar seu próprio nariz.

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

