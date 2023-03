Urologista Goiânia – Quando fazer o rastreamento do Câncer de Próstata?

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que fica localizada na parte baixa do abdômen, responsável por produzir e armazenar parte do fluido seminal. O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer em homens com mais de 50 anos e 75% dos casos totais dessa doença ocorrem a partir dos 65 anos.

Assim, a idade é um grande fator de risco para o desenvolvimento desse tumor maligno. Outros elementos de atenção incluem casos de câncer de próstata na família, raça negra, tabagismo e obesidade. Portanto, conhecer o histórico familiar, evitar o consumo de cigarros e ter uma boa alimentação são hábitos essenciais para diminuir os riscos de ocorrência dessa doença.

Infelizmente, o câncer de próstata costuma ser uma doença silenciosa, dificultando o seu diagnóstico. Geralmente, os sintomas surgem apenas em estágios mais avançados da doença e incluem:

Hematúria (sangue na urina);

Polaciúria e noctúria (vontade de urinar com muita frequência durante o dia e a noite, respectivamente);

Fluxo urinário fraco ou interrompido;

Disfunção erétil;

Fraqueza nas pernas ou nos pés;

Dores no corpo, indicando metástase.

Considerando que os sintomas desse tumor maligno costumam aparecer apenas quando ele já se desenvolveu consideravelmente, consultar o urologista com periodicidade e realizar os exames preventivos é de fundamental importância para detectar a doença nos seus estágios iniciais.

A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 anos se consultem anualmente com um médico urologista para realizar o rastreamento do câncer de próstata que inclui o exame de toque retal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA e assim garantir o diagnóstico precoce no caso de ocorrência da doença. Homens negros ou com histórico familiar da doença devem iniciar o rastreamento a partir dos 45 anos.

Homens não deixem de se consultar com o urologista e fazer o rastreamento do câncer de próstata!

Dr. Breiner Ferro

Urologista

