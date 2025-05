Pólipo e pedra na vesícula: sintomas, riscos e como diferenciar os dois problemas

Avalie o Post post

Os problemas na vesícula biliar estão entre as principais causas de cirurgias abdominais no Brasil. Entre eles, os mais comuns são os cálculos biliares e os pólipos.

As pedras na vesícula são mais conhecidas e se formam pela cristalização de substâncias presentes na bile. Podem causar dor intensa no lado direito do abdômen, principalmente após refeições gordurosas, além de náuseas e vômitos. Em casos graves, há risco de obstrução dos canais e infecções.

Já os pólipos são elevações que crescem na parede interna da vesícula. Muitas vezes, são formados por acúmulo de colesterol e não causam sintomas. No entanto, quando ultrapassam 1 cm ou são numerosos, aumentam o risco de câncer e a cirurgia pode ser indicada.

O diagnóstico é feito por exame de imagem, especialmente ultrassonografia, que permite visualizar o tipo e a gravidade da lesão.

