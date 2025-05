Câncer de rim: quando é possível salvar o rim e quando é preciso retirá-lo?

5/5 - (3 votos)

No tratamento do câncer renal, a cirurgia ainda é a principal abordagem. Mas diferentemente do que muitos pensam, nem sempre é necessário remover o rim inteiro.

Na nefrectomia parcial, apenas o tumor e uma pequena margem de tecido ao redor são retirados, permitindo a preservação da maior parte do rim. Essa técnica é ideal para tumores pequenos e bem localizados.

Por que optar pela nefrectomia parcial?



• Preserva a função renal

• Reduz chances de diálise futura

• Menor risco de doenças cardiovasculares

Quando o tumor apresenta maior extensão, comprometimento vascular ou localização desfavorável, opta-se pela nefrectomia total, com retirada completa do órgão.

Mesmo assim, se o rim oposto estiver saudável, o paciente pode viver normalmente com um único rim.

A melhor abordagem será definida após avaliação urológica, considerando características do tumor, função renal e estado de saúde geral do paciente.

