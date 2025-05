Lipoaspiração de alta definição: a cirurgia que esculpe e valoriza suas curvas

Avalie o Post post

A lipo HD vem revolucionando a forma como enxergamos os procedimentos corporais. Mais do que retirar gordura, ela tem como foco realçar os traços naturais da musculatura, criando um visual definido sem exageros.

Essa técnica de alta precisão é especialmente indicada para quem deseja um acabamento atlético e natural, destacando áreas como abdômen, costas, peitoral (em homens) e cintura (em mulheres).

Durante o procedimento, o cirurgião trabalha com o conceito de escultura corporal, removendo gordura de forma estratégica para revelar os contornos já existentes no corpo do paciente.

O pós-operatório, embora semelhante ao da lipo comum, exige cuidados específicos para manter o desenho obtido na cirurgia. Por isso, o acompanhamento é essencial.

A lipo HD combina harmonia, tecnologia e precisão, sendo uma excelente alternativa para quem busca mais definição sem perder a naturalidade.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

– Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

– Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Visite nosso site: https://drdavidsantana.com.br

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos: