Como identificar sinais de demência além do Alzheimer em idosos

Follow on X

Avalie o Post post

Quando a perda de memória afeta a rotina de vida do idoso, acende-se um sinal de alerta. Mas é importante saber: nem todo caso indica Alzheimer.

Entre as possíveis causas estão outras formas de demência, sequelas neurológicas, uso de medicamentos inadequados, transtornos psiquiátricos não tratados e carências nutricionais, como deficiência de vitamina B12.

O envelhecimento natural pode causar pequenas falhas de memória, mas sem afetar as atividades diárias. O problema surge quando há prejuízos funcionais progressivos, desorientação no tempo e espaço, mudanças na fala e no comportamento.

Dra. Eliza de Oliveira Borges

Geriatra com área de atuação em Cuidados Paliativos

CRM-GO: 14388

RQE: 9751

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Preceptora da Residência em Medicina Paliativa do Hospital Dr Alberto Rassi – HGG;

Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020-2022 e 2022- julho de 2024).

Projeto Cuidar

Clínica Viva

Consultas

Endereço

Clínica Viva

Endereço: Avenida Tocantins, N° 1311, Setor Aeroporto, Goiânia, Goiás.

(Em Frente ao Pronto Socorro Infantil)