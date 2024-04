Últimos Dias para Inscrições no Prêmio Goiás Sustentável 2024

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), convida entidades e indivíduos a se inscreverem para o Prêmio Goiás Sustentável 2024. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril e podem ser realizadas gratuitamente através do link.

Este programa visa reconhecer e promover iniciativas sustentáveis que tenham sido lançadas ou implementadas a partir de 2019, com o intuito de enriquecer a qualidade de vida dos cidadãos de Goiás.

Elegibilidade para Participação: O prêmio está aberto a uma ampla gama de participantes, incluindo empresas de todos os setores, órgãos governamentais, instituições acadêmicas, entidades do terceiro setor, pesquisadores, educadores, agricultores, empresários, servidores e autoridades públicas. As propostas devem demonstrar impacto positivo no desenvolvimento sustentável dentro do estado.

Estudantes são incentivados a participar, desde que apresentem comprovação de vínculo educacional e preencham as informações requeridas, incluindo uma declaração da instituição de ensino. Representantes de entidades legais ou órgãos públicos precisam fornecer uma declaração de ciência assinada pelo representante legal no momento da inscrição.

Regulamento e Categorias: Os participantes podem inscrever múltiplos projetos em categorias distintas, seguindo os critérios estabelecidos no regulamento oficial. Se duas inscrições forem enviadas para a mesma categoria, será válida somente a mais recente. As categorias disponíveis abrangem desde Inovação e Ciências até Políticas Públicas e Ações pelo Clima, totalizando dez áreas com possibilidade de premiação.

Processo de Seleção e Premiação: Os finalistas serão anunciados em 15 de maio, e os vencedores serão premiados em uma cerimônia especial no dia 5 de junho, que acontecerá durante as atividades da Semana do Meio Ambiente. Cada um dos três finalistas por categoria receberá um certificado, e os vencedores ganharão direitos de uso dos selos oficiais do prêmio, como reconhecimento de suas conquistas em sustentabilidade.

Inscrição: Clique aqui e inscreva-se no Prêmio Goiás Sustentável 2024