Alexânia será palco de etapa do Circuito Goiano de Pesca Esportiva neste fim de semana

Neste sábado, 13 de abril, a cidade de Alexânia, situada próxima ao Distrito Federal, hospedará pela primeira vez uma das etapas do Circuito Goiano de Pesca Esportiva de 2024. O evento está programado para começar às 7 horas no Condomínio Encantos do Lago III, com patrocínio do Governo de Goiás através da Goiás Turismo.

Um total de 300 competidores já confirmaram presença para disputar a captura do tucunaré, com um prêmio atraente de aproximadamente R$ 100 mil. A competição encerra às 18 horas, seguida pela cerimônia de entrega de prêmios às 20 horas. As atividades, contudo, começaram antes do evento com iniciativas sociais em escolas locais e distribuição de cestas básicas.

Esta edição do Circuito, patrocinada pelo governo estadual pelo terceiro ano consecutivo, foi inaugurada em Três Ranchos em 2 de março. O torneio, que percorrerá ainda as cidades de Catalão, Niquelândia, Buriti Alegre, Luziânia e São Simão até outubro, promete atrair amantes da pesca de todo o país e um grande número de turistas, tendo começado com um número recorde de inscritos e uma premiação total de R$ 1,2 milhão.

A Pesca Esportiva, caracterizada pela captura e soltura dos peixes, vem ganhando espaço como forma de lazer. Segundo a Goiás Turismo, mais de 11 milhões de praticantes movimentam cerca de R$ 5,5 bilhões anualmente no Brasil. O Governo de Goiás tem como meta posicionar o estado entre os três melhores destinos nacionais para a prática.

Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, destaca o impacto do turismo de pesca esportiva: “Nosso objetivo é fortalecer esse segmento em Goiás, que já está se destacando e atraindo visitantes de todo o Brasil. Ano passado, tivemos representantes de mais de dez estados participando, o que reforça nosso papel em promover uma política pública eficiente que melhora a vida das comunidades ribeirinhas.”

Além disso, o estado está investindo R$ 1,2 milhão na Temporada de Pesca 2024, que inclui tanto o Circuito Goiano de Pesca Esportiva quanto o torneio Gigantes do Araguaia, eventos que agora fazem parte do calendário oficial das competições do ano, inaugurado em 19 de fevereiro pelo governador Ronaldo Caiado e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

Durante a abertura, o ministro André de Paula enfatizou que Goiás se destaca na pesca esportiva, atraindo equipes de vários países e promovendo a profissionalização do setor. “Este é o maior circuito de pesca do país, e sua realização sustentável contribui tanto para a preservação ambiental quanto para o desenvolvimento socioeconômico,” afirmou.

O Circuito Goiano de Pesca Esportiva inclui eventos em sete cidades e traz inovações como torneios dedicados a mulheres pescadoras, como o “Tucuna Queen” em Três Ranchos e o “Encontro de Pescadoras” em Luiz Alves, destacando o crescimento e a diversificação do esporte.