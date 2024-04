Evento no Parque Flamboyant Celebra o Dia Mundial da Atividade Física com Ações de Saúde e Integração

Goiânia sedia um encontro especial neste domingo (14/04) no Parque Flamboyant, marcando a celebração do Dia Mundial da Atividade Física. Organizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), através da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), o evento inicia às 7h30 e promete uma manhã de atividades engajadas e saudáveis.

Os participantes terão a oportunidade de se envolver em uma caminhada energizante ao redor do parque e em um passeio de bicicleta, que este ano foca na conscientização contra a dengue. Além disso, haverá distribuição de gotas homeopáticas para aliviar os sintomas da dengue, sessões de quigong – uma prática que integra movimento corporal e tranquilidade mental, e uma sessão de meditação para todos os interessados.

O ponto alto do dia será uma dança circular, momento de conexão e celebração entre os participantes, simbolizando unidade e alegria através do contato físico.

Uma das atrações mais inclusivas será o passeio de bicicleta com a participação do grupo Na Bike com Deficiente Visual (NBDV). Utilizando bicicletas tandem, adaptadas para dois usuários, o evento promove a inclusão e o bem-estar, reforçando o compromisso da comunidade com acessibilidade.

Importância do Dia Mundial da Atividade Física:

O Dia Mundial da Atividade Física, observado globalmente em 6 de abril, tem o propósito de conscientizar sobre a essencialidade do exercício regular. Promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), este dia enfatiza a prevenção de doenças como diabetes, doenças cardíacas e depressão, através de uma rotina de atividades físicas. A SES-GO escolheu realizar a ação em uma data posterior devido a compromissos prévios, estendendo assim a conscientização sobre saúde e bem-estar.

Programação Detalhada:

7h30: Recebimento e abertura

Informações Gerais:

Evento: Dia Mundial da Atividade Física

Este evento é uma excelente oportunidade para unir a comunidade, promover saúde e bem-estar e reforçar a luta contra a dengue, mostrando o poder do engajamento coletivo em práticas saudáveis e inclusivas.