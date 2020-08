Trump se declara pronto para injetar mais ajuda para enfrentar crise causada pelo COVID-19

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (14/08) outra vez que estava pronto para injetar dinheiro de estímulo na economia dos EUA fortemente atingida pela crise do coronavírus, uma semana após que a de negociação não conseguiu chegar a um acordo formal com os democratas no Congresso.

Enquanto isso, o número de infecções por COVID-19 nos EUA se aproxima a de 5,3 milhões na sexta-feira, com mortes avançando a 167.000.

Os preços das ações dos EUA caíram no início desta semana, quando o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, e o presidente da Câmara, Pelosi, disseram que não havia negociações sobre o COVID-19 definidas.

Os democratas apresentaram reduzir sua proposta em US $ 1 trilhão em meio as negociações com autoridades da Casa Branca na semana passada. A Casa Branca não concordou com a oferta.