Jornal Opinião Goiás – Os mercados mundiais de ações caem com dados mornos; óleo cai

As ações caíram na sexta-feira (14/08), com informações da China, da zona do euro e dos Estados Unidos reduzindo as expectativas de uma recuperação global gradual, com investidores um pouco preocupados com o atraso no estímulo fiscal dos EUA.

As ações europeias foram mais prejudicadas devido uma queda nas ações de viagens, depois que a Grã-Bretanha acrescentou para a quarentena mais países europeus, incluindo a França, à sua lista.

Em Wall Street, uma redução no crescimento relacionadas as vendas no varejo no mês anterior e a preocupação com uma retração adicional dos consumidores influenciaram as ações, com os principais resultados mistos.

Os números das vendas no varejo “sugerem que a recuperação continuou a crescer mesmo em face do ressurgimento dos casos de vírus”, informou Michael Pearce, economista sênior da Capital Economics, em uma nota. “A expiração dos benefícios federais adicionais ao desemprego no final de julho representa um risco de queda para os gastos no curto prazo”, acrescentou ele, observando que sua visão é de que “o crescimento do consumo se recuperará gradualmente a partir daqui”.

A zona do euro enfrentou a maior queda já registrada em relação ao emprego no segundo trimestre. Os dados também apresentam uma queda recorde no produto interno bruto no último trimestre e uma ampliação do superávit comercial da zona do euro com o resto do mundo.

Os dados mostrando um aumento mais lento do que o esperado na produção industrial chinesa e uma queda surpreendente nas vendas no varejo colocaram as ações asiáticas na defensiva.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também caíram, mas continuam elevados depois que um leilão de títulos de 30 anos abasteceu à fraca demanda.

O índice do dólar segue para a oitava semana consecutiva de perdas, sua mais longa sequência de perdas semanais em uma década.

O petróleo teve baixa e segue US $ 45 o barril, reduzindo ganho desta semana, sob pressão das ncertezas sobre a recuperação da demanda devido o coronavírus e ao aumento da demanda.

O petróleo bruto dos EUA por hora caiu 0,33%, para $ 42,10 por barril, e o Brent estava em $ 44,84, registrando queda de 0,27% no dia.