Urologista Goiânia – Como tratar câncer de próstata?

O câncer de próstata tem como tratamento três métodos padrão: prostatectomia radical, radioterapia ou terapia por depleção androgênica. A escolha do tratamento é baseada no estágio do tumor, assim como a sua histologia e grau e é influenciada pelas preferências do médico e do paciente.

A prostatectomia radical é a remoção completa da próstata que pode ser realizada através de cirurgia aberta, laparoscópica e robótica.

A radioterapia pode ser externa ou braquiterapia. Na radioterapia externa, não há contato com o corpo do paciente, os feixes de radiação utilizados em altas doses na próstata permite aumentar as chances de cura do paciente. Na braquiterapia são utilizadas agulhas ou sementes implantadas diretamente na próstata, também entregando alta dose de radiação somente no órgão.

Outra opção de tratamento é o bloqueio hormonal ou terapia de privação androgênica (ADT). Geralmente é utilizado nos casos avançados de câncer de próstata, mas também no tratamento da doença local de alto risco e localmente avançada adjuvante e neoadjuvante a outras terapias como a radioterapia externa. Os pacientes que utilizam este tratamento até 90% apresentam controle de sintomas, aumento de sobrevida e melhora na qualidade de vida, incluindo diminuição de dor óssea e complicações.

