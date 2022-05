Tratamento de Câncer de Próstata Goiânia – Mitos e verdades sobre o câncer de próstata

O câncer de próstata se detectado no início apresenta mais de 90% de chances de cura. Porém, infelizmente muitos casos da doença são detectados em estágio mais avançado, devido à falta de informação e mitos que cercam a doença.

Por isso vamos esclarecer os principais mitos e verdades sobre o câncer de próstata:

Câncer de próstata afeta somente os idosos?

MITO. Embora a doença apresenta uma incidência maior em homens acima dos 50 anos, e a incidência aumenta com a idade, cerca de 40% dos casos ocorre em homens abaixo desta faixa etária.

Ter pai, irmão ou tio com a doença aumenta o risco?

Verdade. Ter parentes em primeiro grau com câncer de próstata duplica o risco de desenvolver a doença. Por isso, o acompanhamento deve ser realizado mais cedo a partir dos 45 anos.

PSA alto significa ter câncer de próstata?

O PSA alto pode estar relacionado ao câncer, mas também a diversas situações, como a hiperplasia benigna da próstata, prostatite e trauma. Por isso, a avaliação médica e o toque retal são essenciais para o diagnóstico.

O toque retal é essencial para diagnóstico?

Verdade. O diagnóstico do câncer de próstata é realizado através do exame clínico (toque retal) associado ao exame de PSA (dosagem sanguínea do antígeno prostático específico). Nos casos suspeitos, a biópsia prostática é realizada para confirmação do diagnóstico.

Cuide da sua saúde. Faça a prevenção do câncer de próstata!

