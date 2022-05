Urologista Goiânia – Fique atento aos sinais de nódulos e inchaço nos testículos

O aparecimento de um nódulo duro, geralmente indolor, com tamanho aproximadamente de uma ervilha é um dos sintomas mais comum do câncer de testículo. Outros sinais de alerta que podem estar presentes são: aumento do volume testicular, endurecimentos, dor na parte baixa do abdômen, sangue na urina e aumento ou sensibilidade dos mamilos.

O câncer de testículo é raro, corresponde a 5% do total de casos de câncer entre os homens. Diferente dos outros cânceres como o de próstata, o câncer de testículo tem maior incidência em homens jovens em idade produtiva (entre 15 e 40 anos). Ter histórico familiar da doença, criptorquidia e infertilidade também aumentam os riscos de desenvolvimento da doença.

A boa notícia é que se detectado precocemente o câncer de testículo tem altas taxas de cura. Por isso, em casos de apresentar algum sinal, procure o urologista para uma avaliação.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

– Urologista

– Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

– Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

– Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br/

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.