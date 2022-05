Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Importância do ultrassom gestacional (USG) no pré-natal

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: A gravidez é um momento especial na vida de uma mulher e precisa ser acompanhada para manter a saúde da mamãe e do bebê.

Por isso o ultrassom gestacional (USG) é indispensável no pré-natal. O primeiro exame geralmente é realizado logo no início da gravidez, a partir da 5° semana. O ideal é realizar o exame de ultrassom obstétrico 1 vez por mês até as 28 semanas de gestação.

O ultrassom gestacional (USG) serve para:

Acompanhamento do desenvolvimento do feto;

Idade gestacional;

Gestação múltipla;

Possíveis malformações.

Se você está grávida venha fazer a ultrassonografia gestacional. Acompanhe a evolução e saúde da sua gravidez!

