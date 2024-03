Trafegabilidade Ampliada: Caiado Inaugura Pavimentação em Mineiros nas Estratégicas GOs 306 e 341

O governador Ronaldo Caiado marcou presença nesta quinta-feira (14/03) em Mineiros para a inauguração de 65,7 quilômetros de pavimentação asfáltica nas rodovias GOs 306 e 341. Estas vias desempenham um papel crucial no desenvolvimento da cadeia produtiva da região.

Com um investimento total de R$ 155,4 milhões provenientes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) e da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), as obras representam um marco significativo para a conectividade e a logística local.

O trecho da GO-306, que se estende por 31,70 quilômetros do entroncamento da GO-341 até a ponte do Ribeirão Grande, recebeu um investimento de R$ 69,7 milhões. Já na GO-341, a pavimentação abrange 34 quilômetros, do entroncamento da BR-364 até o entroncamento da GO-465, antiga Estrada da 40, que liga Perolândia a Mineiros, com um aporte de R$ 85,7 milhões.

Ronaldo Caiado destacou a importância dessas melhorias, enfatizando que a população local e os produtores rurais agora contam com uma infraestrutura de transporte de qualidade. Ele ressaltou que a pavimentação foi projetada para suportar cargas e durar por muitos anos, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico da região.

O prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende, expressou sua satisfação com o término das obras, que eram aguardadas há cinco décadas pela comunidade local. Ele elogiou a qualidade do trabalho realizado, afirmando que as ações do governo têm sido de alto padrão.

Além disso, a pavimentação da GO-341 contou com a colaboração do setor produtivo, que financiou o projeto executivo de engenharia por meio do Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária em Goiás (Fundepec).

O secretário de Infraestrutura, Pedro Sales, destacou o caráter estratégico dessas obras para a criação de corredores logísticos, enquanto o produtor rural Edgar Vilela comemorou o término do trecho, ressaltando os benefícios para todos que utilizam a estrada.

Além do impacto direto na vida dos mais de 70 mil habitantes de Mineiros, a pavimentação das rodovias facilitará o escoamento da produção de assentamentos rurais, beneficiando agricultores familiares e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Em outra frente, durante sua visita ao município, o governador inaugurou a nova sede da Polícia Civil e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Mineiros, demonstrando o compromisso do governo em reforçar a segurança e a proteção às mulheres na região.

O delegado-geral de Polícia Civil de Goiás, André Ganga, destacou os investimentos de R$ 5 milhões em obras de construção, atualização, ampliação ou reformas em todo o estado, que visam melhorar as condições de trabalho das instituições policiais e fortalecer o combate à criminalidade.