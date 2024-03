Tolerância Zero: Operação Policial Desmantela Rede de Receptação e Comércio Ilegal de Peças Veiculares em Goiânia

Follow on X

Na manhã desta quinta-feira (14), as autoridades policiais de Goiás, lideradas pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), em colaboração com a Polícia Militar, Superintendência de Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros, lançaram a impactante “Operação Receptaculum” na Vila Canaã.

Durante a operação, foram executados mandados de busca e apreensão, resultando na descoberta de um considerável estoque de peças veiculares associadas a casos de furto e roubo. Todas as peças identificadas como provenientes de atividades criminosas foram confiscadas, junto com outros materiais ilegalmente comercializados, incluindo itens de segurança.

Além da busca em estabelecimentos de reciclagem de peças usadas, conhecidos como “ferro-velho”, os bombeiros e policiais militares também inspecionaram lojas de revenda, garantindo a conformidade com as regulamentações e a procedência legal das mercadorias.

Os peritos veiculares desempenharam um papel crucial na operação, ajudando a identificar peças de origem duvidosa. A investigação está em andamento para rastrear a procedência de todas as peças apreendidas, reforçando o compromisso das forças de segurança com a erradicação do comércio ilegal de peças.

A “Operação Receptaculum” marca mais um capítulo no esforço contínuo da Polícia Civil em combater esse tipo de crime. Nos últimos 12 meses, aproximadamente 20 operações semelhantes foram realizadas, evidenciando o compromisso de longo prazo com a repressão ao comércio ilegal de peças veiculares.