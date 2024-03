Governador Ronaldo Caiado Prestigia Formatura de 669 Novos Policiais Militares em Goiânia

Follow on X

Na noite desta quinta-feira (14/03), o governador Ronaldo Caiado marcará presença na cerimônia solene de formatura de 669 novos policiais militares. O evento, que acontecerá no Ginásio Goiânia Arena a partir das 20 horas, representa um marco importante para a segurança pública do estado de Goiás.

Estes novos praças, aprovados em concurso público realizado em 2022, dedicaram-se intensamente ao Curso de Formação de Praças (CFP), totalizando 1.693 horas de instrução nas instalações do Comando da Academia de Polícia Militar, em Goiânia. Agora, estão prontos para servir e proteger a comunidade em diversas regiões do estado.

A presença do governador nesta cerimônia ressalta a importância que o governo estadual atribui à segurança pública, destacando o compromisso com o fortalecimento das forças policiais e o investimento na formação de novos profissionais. A participação de Caiado é um gesto de reconhecimento e estímulo aos esforços desses novos policiais, que em breve estarão nas ruas garantindo a ordem e a proteção dos cidadãos goianos.

Para aqueles que desejam comparecer e prestigiar esse momento significativo, o evento está agendado para as 20 horas, no Ginásio Goiânia Arena, situado na Rua da Prata, quadra 72, lote 15, Vila Maria Luiza, Goiânia (GO). Esta formatura representa não apenas uma conquista pessoal para os formandos, mas também um passo importante para o fortalecimento da segurança pública em todo o estado de Goiás.

Serviço: Assunto: Governador Prestigia Formatura de 669 Praças da PMGO Quando: Quinta-feira (14/03), às 20h Onde: Ginásio Goiânia Arena, Rua da Prata, quadra 72, lote 15, Vila Maria Luiza, Goiânia (GO).