Tive câncer de mama, posso congelar os óvulos ou realizar tratamento de fertilização in vitro?

Os tratamentos de reprodução assistida são tratamentos que variam da baixa a alta complexidade, realizados por clínicas especializadas, com estrutura de centro cirúrgico e laboratório especificas e orientados por médicos especialistas em reprodução humana. Por englobar tratamentos complexos os custos podem ser altos iniciando, a depender do procedimento, a um valor de 10 a 15 mil reais. A Fertilização In Vitro (FIV) é considerada o tratamento mais complexo e um dos mais realizados na reprodução assistida.

Antes de iniciar qualquer tratamento, o casal deve passar por uma consulta, onde vários aspectos da saúde em geral e vida reprodutiva serão abordados.

Etapas do Tratamento

Estimulação ovariana controlada

Em um ciclo menstrual normal, ou seja, sem medicação, apenas um folículo crescerá todos os meses, dando origem a liberação de apenas um único óvulo.

Na FIV necessitamos estimular esses ovários para que em torno de 60-70% dos folículos cresçam e se tornem passíveis de serem coletados. Para isso em média leva-se de 10 a 12 dias de medicações injetáveis conhecidas como gonadotrofinas.

O protocolo de estimulação ovariana deve ser individualizado já que a resposta ovariana é influenciada por diversos fatores, principalmente idade materna e reversa ovariana. Por isso é feita uma estimativa em relação ao tipo e quantidade de medicamento a serem usados nesta etapa. Durante os dias de estimulação ovariana em média são realizadas 3 ultrassonografias, de rápida execução, para acompanhamento do crescimento folicular. Vale lembrar que os custos das ultrassonografias e dos medicamentos não estão incluídos no pacote de FIV.

Existe um valor cobrado pela equipe médica, conhecido como honorário médico, para realizar o acompanhamento de todo o tratamento da paciente que já está incluso no orçamento.

Captação de óvulos e posterior FIV

Nesta etapa existe a aspiração dos óvulos, guiada por ultrassom transvaginal, que acontecera em centro cirúrgico, através de uma sedação, muito semelhante a anestesia realizada em exames como endoscopia por exemplo. Em seguida, a manipulação dos gametas (óvulo e espermatozoide) é realizada pelo embriologista, que irá injetar, através de equipamento especializado, um espermatozoide dentro de cada óvulo maduro da paciente.

O Zigoto recém formado é encaminhado para uma incubadora ou “útero artificial” pelos próximos 5 a 7 dias, até atingir o estágio de Blastocisto, onde será prontamente congelado, aguardando a próxima etapa que será a de transferência embrionária.

Transferência de Embriões

A segunda etapa do tratamento é menos complexa e com menores efeitos colaterais.

O preparo do endométrio (tecido que reveste o interior do útero) pode ser realizado de forma natural (apenas acompanhar o ciclo fisiológico da mulher) ou de forma artificial (através de medicações orais e vaginais).

No momento exato (conhecido como janela de implantação) o embrião é transferido para o útero em ambiente adequado, de forma indolor e sem a necessidade de anestesia.

Na FIV é permitida somente um número de embriões transferidos variando por idade segundo a resolução do conselho federal de medicina. O excedente tanto de embriões como de óvulos deverá ser congelado, para uma posterior tentativa. Além do custo do congelamento de óvulos e embriões, é necessário o pagamento de uma taxa semestral que corresponde ao armazenamento desse material.

O sucesso do tratamento é representado por um conjunto de fatores: equipe médica especializada e competente, equipe

Laboratorial com embriologistas capacitados e experientes, profissionais de enfermagem e técnicos que dão todo o suporte, atendimento psicológico, capacitação de todos os funcionários da clínica, além de estrutura e tecnologia de ponta seguindo rígidos padrões de qualidade.

Confira o vídeo sobre os custos da reprodução assistida:

Dr. Ricardo Pimentel

Especialista em Reprodução Humana

CRM-GO 15740 / RQE 12421/13793

Research Fellow and Scientist in Human Reproduction at New York University;

Especialista em Reprodução Assistida pela USP- Ribeirão Preto;

Doutor em Reprodução Humana pela USP-RP em parceira com a New York University;

Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia e em Reprodução Assistida pela FEBRASGO.

