Câncer de cólon: como a tomografia pode ajudar?

O câncer de cólon é um tipo de câncer que se desenvolve no cólon, parte do no intestino grosso. A doença é tratável e muitas vezes curável, desde que seja diagnosticada precocemente. Geralmente, o câncer se origina a partir de pólipos, um tipo de lesão benigna que cresce na parede do órgão.

A tomografia auxilia no estadiamento da lesão, diagnóstico de metástases e auxilia na programação do tratamento. Em alguns casos o tumor pode ser visualizado pela tomografia, porém o método de escolha para o diagnóstico é a colonoscopia.

O câncer de cólon é assintomático na fase inicial, dificultando o diagnóstico precoce.

