Psiquiatria Goiânia – O que é o Transtorno Dissociativo de Identidade (TID)?

O Transtorno Dissociativo de Identidade (TID), também conhecido como Transtorno de Múltiplas Personalidades, é caracterizado primordialmente pela presença de dois ou mais estados de personalidade em um único indivíduo. Essas personalidades são acompanhadas por mudanças no comportamento, memórias e forma de agir. Além disso, pessoas com TID também sofrem com lacunas na memória, se esquecendo de eventos (traumáticos ou cotidianos) e informações pessoais.

A dissociação em si é um fenômeno caracterizado por uma desconexão das ações, pensamentos, memórias e sentimentos, podendo se manifestar de diferentes formas como, por exemplo, em estados de transe ou múltiplas identidades. Em algum nível, todos experimentam a dissociação no dia a dia (por exemplo em momentos em que desfocamos das coisas ao nosso redor e deixamos nossa mente “viajar”, tendo pequenos devaneios), mas pessoas com Transtorno Dissociativo de Identidade sofrem com uma forma acentuada da dissociação, caracterizando um problema patológico.

Alguns dos sinais do Transtorno Dissociativo de Identidade são:

Mudança abrupta de preferências pessoais (incluindo gostos para comidas, atividades e formas de se vestir);

Sensação de que se tem duas ou mais identidades, cada qual com seu modo único de pensar;

Sentimentos de angústia em decorrência das diferentes identidades;

Sensação de ser observador de suas próprias, atitudes e comportamentos.

O grau dos sintomas varia, afetando mais ou menos o dia a dia dos indivíduos a depender da sua intensidade. Além disso, vale lembrar que geralmente o TID está relacionado com alguma experiência traumática, como:

Maus-tratos;

Abusos de diferentes naturezas;

Negligência;

Relacionamentos abusivos e tóxicos;

Mortes de entes queridos;

Acidentes;

Desastres naturais;

Entre outros eventos traumáticos.

Assim, a dissociação ocorre como forma de proteger o indivíduo, servindo como uma fuga daquela situação que lhe causou tanta angústia e estresse.

Para diagnosticar e tratar o TID é essencial buscar a ajuda de psiquiatra, que indicará o tratamento adequado e ajudará o paciente a reconhecer e lidar com os sintomas, melhorando sua qualidade de vida e bem-estar.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite o site: https://danilodemelo.com.br

Tratamento de psiquiatria em Goiânia, Melhor psiquiatra em Goiânia, Clínica de psiquiatria Goiânia, Psicoterapia em Goiânia, Psicoterapeuta em Goiânia, Tratamento de depressão em Goiânia, Tratamento de ansiedade em Goiânia, Tratamento de transtornos de humor em Goiânia, Tratamento de Esquizofrenias em Goiânia, Tratamento de dependência química em Goiânia, Tratamento de alcoolismo em Goiânia, Tratamento de obesidade em Goiânia, Tratamento de bulimia em Goiânia, Tratamento de anorexia em Goiânia, Tratamento de insônias em Goiânia, tratamento de TDAH em Goiânia, Tratamento de síndrome do pânico em Goiânia, tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo em Goiânia