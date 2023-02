Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Para que serve a punção de nódulos tireoidianos?

Um nódulo da tireoide é considerado suspeito após a avaliação das imagens da ultrassonografia e também análise da história e dos exames laboratoriais do paciente.

Geralmente, nódulos suspeitos de câncer apresentam na ultrassonografia coloração mais escura do que o tecido da própria tireoide, margens irregulares e microcalcificações.

A punção aspirativa com agulha fina (PAAF) é o método mais assertivo para determinar a gravidade do nódulo da tireoide. Esse exame é guiado por ultrassonografia e utiliza uma agulha fina para remover células ou amostras de fluido do nódulo que serão enviados para análise laboratorial.

A punção de nódulos tireoidianos é de fácil execução e bastante simples tecnicamente e ao ser guiada por ultrassonografia tem sensibilidade de 97%.

