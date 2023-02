Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Você sabe o que é hemangioma hepático?

O hemangioma hepático é um tumor benigno formado por um emaranhado de vasos sanguíneos que não evolui para câncer.

Geralmente não manifesta sintomas, e pode permanecer do mesmo tamanho. Por outro lado, o hemangioma pode crescer e eventualmente podem surgir sintomas. O sintoma mais comum é a dor abdominal, também pode ocorrer náuseas, febre, saciedade e sensação de estufamento da barriga após as refeições.

Hemangiomas hepáticos, geralmente, são descobertos incidentalmente após realização de um exame de imagem solicitado para avaliar outras condições.

A confirmação do diagnóstico é feita com a tomografia que também permite determinar o tamanho e a localização do hemangioma e avaliar a saúde do fígado de forma geral.

Agende sua tomografia no Centro de Imagem São Silvestre!

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia, Exames de Imagem Aparecida de Goiânia, Tomografia Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Ultrassonografia Aparecida de Goiânia, Ultrassom Aparecida de Goiânia, Doppler Aparecida de Goiânia, Eletroencefalograma Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiás, Destaque, Manchetes, Saúde, Notícias, Centro de Diagnóstico, Centro de Diagnóstico por Imagem em Aparecida de Goiânia, Consultas em Aparecida de Goiânia,Punções guiadas por USG Aparecida de Goiânia