Urologista Goiânia – O que é HPB (Hiperplasia benigna da próstata)?

A hiperplasia prostática benigna (HPB) está relacionada ao envelhecimento masculino, tornando-se frequente após os 50 anos de idade.

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é um aumento benigno da glândula prostática, que pode bloquear o fluxo urinário. O primeiro sintoma é a dificuldade para iniciar a micção. Também ocorre a sensação que a bexiga não se esvazia completamente, isso provoca a necessidade de urinar com mais frequência, geralmente durante a noite (noctúria). Além disso, a necessidade de urinar surge repentinamente. Outro sintoma comum é a diminuição do volume e a força do fluxo urinário que provoca gotejamento no final da micção.

O urologista pode constatar o aumento da glândula através do exame de toque retal. O diagnóstico é complementado por outros exames, como: PSA, USG transretal, urofluxometria e ressonância magnética.

Nos próximos posts falaremos um pouco mais sobre as opções de tratamento minimamente invasivas da HPB e o que estará disponível neste e nos próximos anos.

Não deixe de acompanhar e nos envie suas dúvidas.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

