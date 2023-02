Urologista Goiânia – A RTU de próstata e as opções de vaporização

A hiperplasia benigna da próstata (HPB) é uma das principais doenças do homem de meia idade e idoso. Na grande maioria dos casos o tratamento inicial é medicamentoso com excelentes taxas de sucesso. Porém, em alguns pacientes a doença evolui gerando alterações significativas no trato urinário.

O tratamento cirúrgico deve ser discutido nesse momento e a RTU de próstata é o procedimento geralmente indicado. Este procedimento cirúrgico tem como base a “raspagem” da parte interna da próstata com o objetivo de retirar o excesso de tecido prostático e aumentar o canal urinário e assim promover a melhora dos sintomas urinários do paciente. Tradicionalmente este procedimento é realizado através do uso de um eletrocauterio ou bisturi elétrico, mas técnicas recentes e modernas como a vaporização da próstata com energia de plasma o PLASMA BUTTON tem ganhado seu espaço.

A plasma vaporização da próstata trata-se de uma modernização da técnica clássica de ressecção da próstata, com muito mais segurança e eficiência. A principal característica desta inovação é ter alta energia e temperatura em um mínimo espaço e com grande controle, proporcionando energia suficiente para a vaporização da próstata de maneira segura com menores taxas de sangramento e menor tempo de internação.

Quer saber mais sobre as opções de cirurgia para hiperplasia benigna da próstata (HPB), entre em contato.

