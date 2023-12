Talento goiano brilha no Natal do Bem com predominância de artistas locais

O evento Natal do Bem, que se destaca como uma celebração familiar com mais de 400 espetáculos programados, é um verdadeiro palco para o talento goiano. A iniciativa do Governo de Goiás tem como foco o fortalecimento dos artistas locais. “Lançamos um edital com o objetivo de priorizar a contratação de talentos da nossa região, oferecendo a eles uma plataforma para demonstrar sua arte aos milhares de visitantes”, explica a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado.

Entre os destaques está a Dois Pontos Duo, uma dupla que mistura pop com elementos típicos da música brasileira. Originários de Itaberaí, eles trazem uma combinação de pop, MPB, rock, eletrônico e folk. Desde sua formação em 2019, já alcançaram mais de 150 mil visualizações em plataformas digitais.

Caroline Bergamini, farmacêutica e aspirante a uma vaga no Rock in Rio, expressou sua emoção em participar do Natal do Bem. “Foi uma surpresa agradável ser parte deste evento. Nosso objetivo é entregar um show memorável, com uma abordagem Rock and Roll para canções natalinas. A estrutura do evento realmente me impressionou”, compartilha ela.

André Alps, produtor musical, cantor e compositor, também celebra sua participação. Fã de soul e funk americano, ele descreve a experiência de cantar temas natalinos como emocionante. “É uma sensação única, ainda mais nesta época do ano. Sentir a energia positiva do público foi incrível”, conta ele.

Gracinha Caiado ressalta a importância do evento tanto para o público quanto para os artistas. “O Natal do Bem não só proporciona um evento inesquecível para quem mais precisa, mas também impulsiona a cultura local. Espero ver Caroline e André, que se apresentaram brilhantemente, realizando seu sonho no Rock in Rio em breve”, diz ela.

O Natal do Bem, parte do Goiás Social, é considerado o maior evento natalino com foco social do Brasil e o segundo maior em termos gerais, superado apenas por Gramado (RS). O evento funciona de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 23h.